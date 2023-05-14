Кривбасс дожал Рух в матче 26 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.

Команды имели достаточно моментов, однако оба кипера действовали безупречно. Все решила неосторожность на 90-й минуте поединка.

Кривбасс вырвал победу над Рухом благодаря глупому пенальти на последней минуте

33-летний Алексей Довгий высоко задрал ногу и дал повод Рифету Капичу упасть в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, который реализовал сам боснец – 1:0.