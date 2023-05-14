Пенальтийная драма последних минут в видеообзоре матча Кривбасс – Рух – 1:0
20:43 - Читати українською
Кривбасс дожал Рух в матче 26 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
Команды имели достаточно моментов, однако оба кипера действовали безупречно. Все решила неосторожность на 90-й минуте поединка.
Кривбасс вырвал победу над Рухом благодаря глупому пенальти на последней минуте
33-летний Алексей Довгий высоко задрал ногу и дал повод Рифету Капичу упасть в штрафной площади. Арбитр назначил пенальти, который реализовал сам боснец – 1:0.
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