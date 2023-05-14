Пенальтійна драма останніх хвилин у відеоогляді матчу Кривбас – Рух – 1:0
20:43 - Читать на русском
Кривбас дотиснув Рух у матчі 26 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
Команди мали достатньо моментів, однак обидва кіпери діяли бездоганно. Все вирішила необережність на 90-й хвилині поєдинку.
Кривбас вирвав перемогу над Рухом завдяки безглуздому пенальті на останній хвилині
33-річний Олексій Довгий високо задер ногу і дав привід Ріфету Капічу впасти у карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який реалізував сам боснієць – 1:0.
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