Кривбас дотиснув Рух у матчі 26 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Команди мали достатньо моментів, однак обидва кіпери діяли бездоганно. Все вирішила необережність на 90-й хвилині поєдинку.

Кривбас вирвав перемогу над Рухом завдяки безглуздому пенальті на останній хвилині

33-річний Олексій Довгий високо задер ногу і дав привід Ріфету Капічу впасти у карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який реалізував сам боснієць – 1:0.