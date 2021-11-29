"Пенальти в ворота Реала для всех очевиден. Был четкий контакт Окампоса и Алабы, это должно наказываться. Очень четкий пенальти для меня и для кого-либо. Сделайте решения объективными. Объясняйте, потому что я не понимаю. В последнее время нам не очень везло с решениями VAR.

Реал – Севилья – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы полностью аннулировали Мадрид. Я не видел Реал более раздавленным, чем в первом тайме – низкая защита и все позади мяча. Первый тайм Севильи был великолепен. В конце концов нам немного не хватило сил. Справедливой была бы победа Севильи или, по меньшей мере, ничья", – приводит слова Мончи Marca

Напомним, на 35-й минуте Окампос упал в штрафной площадке после столкновения с Алабой, однако Санчес Мартинес и VAR решили не ставить пенальти.

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