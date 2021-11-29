Спортивний директор Севільї Рамон Мончі мав претензії до судді Хосе Санчеса Мартінеса за мотивами роботи на матчі проти Реала (1:2).

"Пенальті у ворота Реала для всіх очевидний. Був чіткий контакт Окампоса і Алаби, це повинно каратися. Дуже чіткий пенальті для мене і для будь-кого. Зробіть рішення об'єктивними. Пояснюйте, бо я не розумію. Останнім часом нам не дуже щастило із рішеннями VAR.

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Ми повністю анулювали Мадрид. Я не бачив Реал більш розчавленим, ніж у першому таймі – низький захист і всі позаду м'яча. Перший тайм Севільї був чудовий. Зрештою, нам трохи не вистачило сил. Справедливою була б перемога Севільї або щонайменше нічия", – наводить слова Мончі Marca.

Нагадаємо, на 35-й хвилині Окампос впав у карному майданчику після зіткнення з Алабою, проте Санчес Мартінес і VAR вирішили не ставити пенальті.

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