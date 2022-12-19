Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не получил желанный титул чемпиона мира-2022, хоть и переписал историю.

23-летний француз в финальной дуэли планетарного первенства сумел отличиться 3 точными ударами в ворота Аргентины: дважды забил в основное время и раз во втором овертайме. Еще один результативный удар был у Килиана в финале ЧМ-2018 против Хорватии (4:2).

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С этими четырьмя голами Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории финалов чемпионатов мира. По 3 гола имеют Зинедин Зидан, Пеле, Джефф Херст и Вава. Двумя мячами отличились Роналдо, Марио Кемпес, Гельмут Ран и Лионель Месси.

Это не единственное достижение Килиана за вчерашний вечер. Нападающий ПСЖ стал автором самого быстрого дубля в финалах ЧМ и вторым футболистом в истории, которому удалось отличиться хет-триком в решающем матче Мундиаля.

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