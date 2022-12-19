Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе не здобув бажаний титул чемпіона світу-2022, хоч і переписав історію.

23-річний француз у фінальній дуелі планетарної першості зумів відзначитись аж 3 влучними ударами у ворота Аргентини: двічі забив в основний час та раз у другому овертаймі. Ще один результативний удар був у Кіліана в фіналі ЧС-2018 проти Хорватії (4:2).

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З цими чотирма голами Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії фіналів чемпіонатів світу. По 3 голи мають Зінедін Зідан, Пеле, Джефф Херст і Вава. Двома м'ячами відзначились Роналдо, Маріо Кемпес, Гельмут Ран та Ліонель Мессі.

Це не єдине досягнення Кіліана за вчорашній вечір. Нападник ПСЖ став автором найшвидшого дублю в фіналах ЧС та другим футболістом в історії, якому вдалось відзначитись хет-триком у вирішальному матчі Мундіалю.

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