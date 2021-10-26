"Мой переход в Шахтер был хорошим решением. Шахтер – большой клуб, где меня хорошо приняли. Я нахожусь здесь в важный момент, провожу хорошие игры. При наличии других бразильцев моя адаптация получилась очень хорошей и очень быстрой. Погода также помогала, было не слишком холодно.

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В 13 матчах за Шахтер я уже провел почти столько же минут на поле, сколько в Бенфике. Мне были нужны эти минуты, я хотел чувствовать себя важным игроком для комнады. В Бенфике я мечтал играть, но чувствовал, что на меня не рассчитывают. Когда игроку не хватает уверенности, он показывает гораздо меньше, чем ожидалось. Я не был уверен, что клуб уделит мне больше времени на поле в будущем. Думаю, это был главный фактор в моем трансфере", – цитирует Педринью A Bola.

Напомним, бразилец присоединился к Шахтеру в июле этого года за 18 млн евро. В текущем сезоне рн провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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