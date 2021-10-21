Успешная игра бразильского полузащитника Педриньо за Шахтер позволила ему стать объектом внимания многих европейских клубов. Главным претендентом на звездного легионера "горняков" называют Севилью, сообщает Fichajes.net.

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В услугах 23-летнего хавбека лично заинтересован спортивный директор нервионцев Рамон Мончи, который высоко ценит талант полузащитника. Скорее всего, Севилья попытается подписать Педриньо следующим летом. По информации источника, кроме испанцев к бразильцу активно прицениваются неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Напомним, Педриньо перешел в Шахтер из Бенфики летом этого года за 18 млн евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне бразилец провел за "оранжево-черных" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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