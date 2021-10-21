Севилья нацелилась на звезду Шахтера
Легионер "оранжево-черных" Педриньо попал на радары испанского гранда.
Успешная игра бразильского полузащитника Педриньо за Шахтер позволила ему стать объектом внимания многих европейских клубов. Главным претендентом на звездного легионера "горняков" называют Севилью, сообщает Fichajes.net.
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В услугах 23-летнего хавбека лично заинтересован спортивный директор нервионцев Рамон Мончи, который высоко ценит талант полузащитника. Скорее всего, Севилья попытается подписать Педриньо следующим летом. По информации источника, кроме испанцев к бразильцу активно прицениваются неназванные клубы из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.
Напомним, Педриньо перешел в Шахтер из Бенфики летом этого года за 18 млн евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне бразилец провел за "оранжево-черных" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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