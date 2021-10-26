"Мій перехід у Шахтар був гарним рішенням. Шахтар – великий клуб, де мене добре прийняли. Я знаходжусь тут у важливий момент, проводжу гарні ігри. За наявності інших бразильців моя адаптація вийшла дуже гарною та дуже швидкою. Погода також допомагала, було не надто холодно.

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У 13 матчах за Шахтар я вже провів майже стільки ж хвилин на полі, як у Бенфіці. Мені потрібні були ці хвилини, я хотів відчувати себе важливим гравцем для комнади. У Бенфіці я мріяв грати, але відчував, що на мене не розраховують. Коли гравцеві бракує впевненості, він показує набагато менше, ніж очікувалося. Я не був упевнений, що клуб надасть мені більше часу на полі у майбутньому. Думаю, це був головний чинник у моєму трансфері", – цитує Педрінью A Bola.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Шахтаря у липні цього року за 18 млн євро. У поточному сезоні він провів за "гірників" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.

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