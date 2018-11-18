Павлов: Шевченко стоит похвалить за смелость к экспериментам

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов прокомментировал поражение сборной Украины от Словакии (1:4) в Лиге наций.

"Андрея Шевченко стоит похвалить за смелость к экспериментам. Но он не виноват, что за час до игры на боли в спине пожаловался Яремчук, а на 15-й минуте травмировался центральный защитник Кривцов и в игру вступил дебютант сборной, для которого это была первая игра .

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Что требовать от Борячука и как он мог настроиться, если узнал, что выйдет в основе, за полчаса до матча?

Не хочу критиковать. Лучше чем тренер, никто не знает, в каком состоянии находятся футболисты. Есть много нюансов перед игрой, с которыми сталкивается только главный тренер. Тем более, что он несет ответственность за результат.

Хорошо, что этот результат пришелся на такую ​​игру, где не было турнирной мотивации. Но ничего страшного. Лучше один раз получить четыре гола, чем четыре раза по одному.

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Но я уверен, что игра с Турцией уже будет отличаться от матча в Трнаве. Шевченко говорил, что в обоих матчей команда готовится поэтапно. Тренеры проанализируют игру в Словакии, сделают выводы и потом будут определяться на игру в Анталии", – цитирует Павлова Zbirna.com.