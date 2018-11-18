Павлов: Шевченко стоит похвалить за смелость к экспериментам

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов прокомментировал поражение сборной Украины от Словакии (1:4) в Лиге наций.
"Андрея Шевченко стоит похвалить за смелость к экспериментам. Но он не виноват, что за час до игры на боли в спине пожаловался Яремчук, а на 15-й минуте травмировался центральный защитник Кривцов и в игру вступил дебютант сборной, для которого это была первая игра .
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Что требовать от Борячука и как он мог настроиться, если узнал, что выйдет в основе, за полчаса до матча?
Не хочу критиковать. Лучше чем тренер, никто не знает, в каком состоянии находятся футболисты. Есть много нюансов перед игрой, с которыми сталкивается только главный тренер. Тем более, что он несет ответственность за результат.
Хорошо, что этот результат пришелся на такую игру, где не было турнирной мотивации. Но ничего страшного. Лучше один раз получить четыре гола, чем четыре раза по одному.
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Но я уверен, что игра с Турцией уже будет отличаться от матча в Трнаве. Шевченко говорил, что в обоих матчей команда готовится поэтапно. Тренеры проанализируют игру в Словакии, сделают выводы и потом будут определяться на игру в Анталии", – цитирует Павлова Zbirna.com.