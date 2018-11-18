Павлов: Шевченка варто похвалити за сміливість до експериментів

Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів Микола Павлов прокоментував поразку збірної України від Словаччини (1: 4) в Лізі націй.

"Андрія Шевченка варто похвалити за сміливість до експериментів. Але він не винен, що за годину до гри на болі в спині поскаржився Яремчук, а на 15-й хвилині травмувався центральний захисник Кривцов і в гру вступив дебютант збірної, для якого це була перша гра.

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Що можна вимагати від Борячука і як він міг налаштуватися, якщо дізнався, що вийде в основі, за півгодини до матчу?

Не хочу критикувати. Краще за тренера ніхто не знає, в якому стані знаходяться футболісти. Є багато нюансів перед грою, з якими стикається тільки головний тренер. Тим більше, що він несе відповідальність за результат.

Добре, що цей результат припав на таку гру, де не було турнірної мотивації. Але нічого страшного. Краще один раз отримати чотири голи, ніж чотири рази по одному.

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Але я впевнений, що гра з Туреччиною вже буде відрізнятися від матчу в Трнаві. Шевченко говорив, що до обох матчів команда готується поетапно. Тренери проаналізують гру в Словаччині, зроблять висновки і потім будуть визначатися на гру в Анталії", – цитує Павлова Zbirna.com.