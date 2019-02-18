Павлов: Если все проанализировать, то можно найти преимущества в расширении чемпионата до 16 команд

Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свое мнение относительно расширения УПЛ до 16 команд.

"Я согласен с мнением многих тренеров, которые выступали за 16 команд. Это тренеры говорят. И за них решения принимают руководители. Я думаю, что это ненормально.

Шацких высказал свое мнение относительно расширения УПЛ

Мне кажется, что некоторые тренера не изучают проблему профессионально. Почему 16? Почему 12? Если все проанализировать, то можно найти преимущества в расширении чемпионата до 16 команд.

Пусть будет 16. Уменьшить требования по аттестации и заявить. Все команды, которые выходят в Премьер-лигу, оставаясь при этом в том же составе и с тем же тренером, выглядят довольно уверенно в элитном дивизионе. Например, Десна. А вот Арсенал-Киев сменил тренера – и вот результат", – сказал Николай Павлов в материале FootballHub.

Напомним, в декабре прошлого года представители клубов УПЛ голосовали о расширении Премьер-лиги до 16 команд. "За" проголосовали только три клуба.