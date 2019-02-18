Павлов: Якщо все проаналізувати, то можна знайти переваги в розширенні чемпіонату до 16 команд

Відомий український тренер Микола Павлов висловив свою думку щодо розширення УПЛ до 16 команд.

"Я згоден з думкою багатьох тренерів, які виступали за 16 команд. Це тренери кажуть. І за них рішення приймають керівники. Я думаю, що це ненормально.

Шацьких висловив свою думку щодо розширення УПЛ

Мені здається, що деякі тренери не вивчають проблему професійно. Чому 16? Чому 12? Якщо все проаналізувати, то можна знайти переваги в розширенні чемпіонату до 16 команд.

Нехай буде 16. Зменшити вимоги по атестації і заявити. Всі команди, які виходять у Прем'єр-лігу, залишаючись при цьому в тому ж складі і з тим же тренером, виглядають досить впевнено в елітному дивізіоні. Наприклад, Десна. А ось Арсенал-Київ змінив тренера – і ось результат", – сказав Микола Павлов у матеріалі FootballHub.

Нагадаємо, у грудні минулого року представники клубів УПЛ голосували щодо розширення Прем’єр-ліги до 16 команд. "За" проголосувало лише три клуби.