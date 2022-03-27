Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новом месте, которое обустроили для детей, которые были эвакуированы с горячих точек Украины.

"На Закарпатье, возле Ужгорода, у нас есть футбольная база, которая во время войны будет перестроена под детей, которые эвакуируются из разных уголков нашей страны. Это великая обязанность всех нас, оказать помощь тем деткам, которые эвакуируются с горячих точек, где проходят боевые действия.

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Очень важно, чтобы у них были современные условия. Я увидел сегодня серьезно настроенных главу Закарпатской ассоциации футбола Дурана Ивана Петровича, главу Закарпатской ОГА Никиту Виктора Федоровича, мы будем помогать, чтобы как можно быстрее этот центр заработал для приема детей", – поделился Павелко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага уже 32-й день, не давая ему прорваться в глубь страны.

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