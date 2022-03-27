Президент УАФ Андрій Павелко розповів про нове місце, яке облаштували для дітей, які евакуювались з гарячих точок України.

"На Закарпатті, біля Ужгорода, у нас є футбольна база, яка на час війни буде перебудована під дітей, які евакуюються із різних куточків нашої країни. Це великий обов'язок усіх нас надати допомогу тим діткам, які евакуюються з гарячих точок, де проходять бойові дії.

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Дуже важливо, щоб вони мали сучасні умови. Я побачив сьогодні серйозно налаштованих голову Закарпатської асоціації футболу Дурана Івана Петровича, голову Закарпатської ОДА Микиту Віктора Федоровича, ми допомагатимемо, щоб якнайшвидше цей центр запрацював для прийому дітей", – поділився Павелко у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога вже 32-й день, не даючи йому прорватись вглиб країни.

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