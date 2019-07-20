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Люксембург не будет оспаривать решение по "делу Мораеса"

09:18 235 Читати українською
Люксембург не будет оспаривать решение по "делу Мораеса"
Жуниор Мораес / Lusa

Федерация футбола Люксембурга решила не оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА относительно правомерности участия в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 90+3’
34’ Давид Тюрпель
39’ Виктор Цыганков
90+3’ Жерсон Родригес

Люксембургские функционеры уведомили о своем решении Украинскую ассоциацию футбола. Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в своем Facebook.

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"Так называемое "дело Жуниора Мораеса" похоже окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение", – отметил Павелко.

Напомним, что футбольные федерации Португалии и Люксембурга оспаривали результаты первых матчей своих национальных команд в отборе к Евро-2020 против сборной Украины из-за участия форварда Шахтера. По их мнению, Мораес сменил футбольное гражданство не по правилам.

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Главное УАФ Сборная Украины УЕФА Евро-2020 Украина Украина Люксембург - Украина Жуниор Мораес Жуниор Мораес Люксембург Люксембург Андрей Павелко
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