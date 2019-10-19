Павелко: С Шевченко у нас тесные отношения – не может быть никаких сюрпризов

Президент УАФ Андрей Павелко признался, что его вообще не беспокоили слухи о возможном переходе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в итальянский Милан.

"У нас тесные отношения с Шевченко. Они и деловые, и родственные. Все открыто, поэтому не может быть никаких сюрпризов. В том плане, что работали, работали, а тут вдруг новые обстоятельства и все изменилось.

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Я был уверен на 100%, что Шевченко доработает этот отбор до конца и пока мы не увидим завершение отбора, он бы ни на одну другую работу не пошел", – цитирует Павелко Football Hub.

Напомним, слухи о переходе Андрея Шевченко в Милан появились на фоне неудачных результатов "россонери" под руководством Марко Джампаоло. Впоследствии итальянский клуб уволил наставника, а на его место был назначен Стефано Пиоли.

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