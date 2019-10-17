Ребров: Я уверен, что Шевченко скоро возглавит серьезный футбольный клуб

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2020, а также выразил уверенность, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вскоре попробует свои силы в клубном футболе.

"Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба – на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали.

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Что касается его работы, я отдаю предпочтение работе на клубном уровне, а не в сборной. Мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", – цитирует Реброва football.ua.

Напомним, Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018-го. Уже в первый свой сезон украинский тренер выиграл с командой из Будапешта чемпионат Венгрии.

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