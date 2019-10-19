Павелко: З Шевченком у нас тісні стосунки – не може бути ніяких сюрпризів

Президент УАФ Андрій Павелко зізнався, що його взагалі не турбували чутки про можливий перехід головного тренера збірної України Андрія Шевченка в італійський Мілан.

"У нас тісні стосунки з Шевченком. Вони і ділові, і родинні. Все відкрито, тому не може бути ніяких сюрпризів. У тому плані, що працювали, працювали, а тут раптом нові обставини і все змінилося.

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Я був впевнений на 100%, що Шевченко допрацює цей відбір до кінця і поки ми не побачимо завершення відбору, він би на жодну іншу роботу не пішов", – цитує Павелка Football Hub.

Нагадаємо, чутки про перехід Андрія Шевченка в Мілан з'явилися на фоні невдалих результатів "россонері" під керівництвом Марко Джампаоло. Згодом італійський клуб звільнив наставника, а на його місце був призначений Стефано Піолі.

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