"Мы были на трибуне вместе с президентом Федерации футбола Франции. Он сказал, что у нас очень хорошая, очень сильная команда. Он был поражен игрой нашей команды. Я доволен, что у нас огромное количество молодых ребят, которым 18-20 лет, но они уже играют за сборную. Это наше будущее.

Сборной Украины пообещали премию "со многими нулями" за ничью против Франции

Мне очень хотелось бы, чтобы в таких матчах, как с чемпионами мира, они получили колоссальный опыт, с которым будут потом выходить и в финальную часть Евро, ЧМ, будут спокойно играть с ними три-четыре финальных цикла на турнирах, не боясь имен и титулов . Это круто, такие матчи очень нужны молодым футболистам", – сказал Павелко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, 4 сентября сборная Украины провела поединок с Францией, который завершился ничьей 1:1. Еще четыре мировых были зафиксированы в предыдущих встречах квалификации на Мундиаль 2022 года.

Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором