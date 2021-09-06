"Ми були на трибуні разом із президентом Федерації футболу Франції. Він сказав, що у нас дуже хороша, дуже сильна команда. Він був вражений грою нашої команди. Я задоволений, що у нас величезна кількість молодих хлопців, яким 18-20 років, але вони вже грають за збірну. Це наше майбутнє.

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Мені дуже хотілося б, щоб у таких матчах, як з чемпіонами світу, вони отримали колосальний досвід, з яким будуть потім виходити і до фінальної частини Євро, ЧС, спокійно грати з ними три-чотири фінальних цикли на турнірах, не боячись імен та титулів. Це круто, такі матчі дуже потрібні молодим футболістам", – сказав Павелко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 4 вересня збірна України провела поєдинок із Францією, який завершився нічиєю 1:1. Ще чотири мирових були зафіксовані у попередніх зустрічах кваліфікації на Мундіаль 2022 року.

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