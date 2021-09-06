Павелко: Президент Федерації футболу Франції був вражений грою України
Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що очільнику ФФФ Ноелю Ле Гре сподобалась гра команди Олександра Петракова.
"Ми були на трибуні разом із президентом Федерації футболу Франції. Він сказав, що у нас дуже хороша, дуже сильна команда. Він був вражений грою нашої команди. Я задоволений, що у нас величезна кількість молодих хлопців, яким 18-20 років, але вони вже грають за збірну. Це наше майбутнє.
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Мені дуже хотілося б, щоб у таких матчах, як з чемпіонами світу, вони отримали колосальний досвід, з яким будуть потім виходити і до фінальної частини Євро, ЧС, спокійно грати з ними три-чотири фінальних цикли на турнірах, не боячись імен та титулів. Це круто, такі матчі дуже потрібні молодим футболістам", – сказав Павелко в ефірі Футбол NEWS.
Нагадаємо, 4 вересня збірна України провела поєдинок із Францією, який завершився нічиєю 1:1. Ще чотири мирових були зафіксовані у попередніх зустрічах кваліфікації на Мундіаль 2022 року.
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