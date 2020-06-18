Павелко откровенно оценил возможность совмещения Шевченко работы в сборной и клубе

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался относительно сотрудничества главного тренера сборной Украины с каким-то клубом.

"Думаю, очень трудно сейчас найти специалиста, который работает и в клубе, и в сборной. Ранее такая мода была, но сейчас все в мировом и европейском футболе понимают, что тренерский штаб должен работать с одной задачей, не разделять ее на клубную и работу в сборной.

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Так что этот вопрос никогда даже не обсуждался и никогда не будет подниматься", – сказал Павелко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с Андреем Шевченко. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года. Контракт осталось только подписать.

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