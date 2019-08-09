Павелко: Наш долг перед болельщиками в Днепре, чтобы они увидели сборную Украины

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что хотел бы увидеть матч сборной Украины на Днепр-Арене.

"Мне вдвойне приятно, что Днепр будет претендовать на проведения товарищеского матча Украины с Нигерией. В прошлом году по разным причинам не состоялся матч с Турцией. Сегодня это наш долг перед болельщиками в Днепре, чтобы они увидели сборную.

Сборная Украины сыграет товарищеский поединок с Нигерией – матч может принять фартовый город

Главное, что город, который дал славу украинскому футболу, плеяду молодых игроков во все сборные, должен получить право спустя 10 лет поддержать национальную сборную. Был выбран сильный соперник – сборная Нигерии, это один из лидеров африканского футбола.

Африканский футбол на подъеме, многие футболисты этой сборной играют в ведущих европейских клубах", – сказал Павелко Футбол NEWS.

Сборная Украины сыграет против нигерийцев 10 сентября, поскольку будет пропускать тур отбора Евро-2020.

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