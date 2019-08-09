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Павелко: Наш долг перед болельщиками в Днепре, чтобы они увидели сборную Украины

18:11 32 Читати українською
Павелко: Наш долг перед болельщиками в Днепре, чтобы они увидели сборную Украины
Андрей Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что хотел бы увидеть матч сборной Украины на Днепр-Арене.

"Мне вдвойне приятно, что Днепр будет претендовать на проведения товарищеского матча Украины с Нигерией. В прошлом году по разным причинам не состоялся матч с Турцией. Сегодня это наш долг перед болельщиками в Днепре, чтобы они увидели сборную.

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Главное, что город, который дал славу украинскому футболу, плеяду молодых игроков во все сборные, должен получить право спустя 10 лет поддержать национальную сборную. Был выбран сильный соперник – сборная Нигерии, это один из лидеров африканского футбола.

Африканский футбол на подъеме, многие футболисты этой сборной играют в ведущих европейских клубах", – сказал Павелко Футбол NEWS.

Сборная Украины сыграет против нигерийцев 10 сентября, поскольку будет пропускать тур отбора Евро-2020.

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