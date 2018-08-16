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Павелко: Если бы ворота Реала защищал Лунин, матч мог бы закончиться по-другому

13:19 73 Читати українською
Павелко: Если бы ворота Реала защищал Лунин, матч мог бы закончиться по-другому
Андрей Павелко / Фото ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко нашел причину поражения Реала в матче за Суперкубок УЕФА против Атлетико (2:4).

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встретились две мадридские команды Атлетико и Реал. Украинский голкипер "сливочных" остался на скамейке запасных, а матч завершился победой "матрасников" (4:2). По этому поводу высказался президент ФФУ Андрей Павелко.

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"В отличие от украинского финала Лиги чемпионов УЕФА эстонский розыгрыш Суперкубка УЕФА закончился для мадридского Реала поражением. А если бы ворота "сливочных" защищал вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин, матч мог закончиться по-другому.

Уверен, что у талантливого украинского голкипера, с которым мы встретились и пообщались в Таллине, еще будет возможность проявить себя в поединках высочайшего международного уровня", – написал Павелко в facebook.

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Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Теги
Андрей Павелко Суперкубок УЕФА Андрей Лунин Андрей Лунин Реал Мадрид - Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид
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