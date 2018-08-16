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Реал – Атлетико – видео голов

00:18 687 Читати українською
Реал – Атлетико – видео голов
Реал – Атлетико – видео голов

Реал и Атлетико борются за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео голов матча на "Футбол 24".

Реал и Атлетико борются за Суперкубок УЕФА.

Реал – Атлетико: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА-2018

Уже на 1-й минуте матча нападающий Атлетико Диего Коста воспользовался своим шансом и открыл счет в матче.

На 27-й минуте Карим Бензема ударом головой сравнял счет.

На 63-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

На 79-й минуте Диего Коста оформил дубль и перевел игру в дополнительное время.

На 98-й минуте Сауль великолепным ударом вывел "матрасников" вперед.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид

live 109'
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Видеоновости
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