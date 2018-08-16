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Лунин: Конкуренция с Навасом и Куртуа делает сильнее

09:15 132 Читати українською
Лунин: Конкуренция с Навасом и Куртуа делает сильнее
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды от Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА.

"Хорошая игра, но я считаю, что мы были лучше Атлетико. Однако в футболе побеждает тот, кто больше забил.

Был рад, когда узнал об интересе Реала. Я за этот клуб с детства болею. Адаптация проходит постепенно. Учу язык с первого дня. Все идет своим чередом.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Тренировки очень интересные, очень интенсивные. Поражает вообще интенсивность всего: тренировок, подхода к тренировкам. И высокий уровень футболистов.

Конкуренция с такими голкиперами, как Кейлор Навас и Тибо Куртуа, делает сильнее. Пока не знаю, как все будет складываться. Думаю, как только определится, продолжу ли я играть в Реале или уйду в аренду, все будет известно", – цитирует Лунина Sport24.ru.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Теги
Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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