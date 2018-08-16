Лунин: Конкуренция с Навасом и Куртуа делает сильнее

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин прокомментировал поражение своей команды от Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА.

"Хорошая игра, но я считаю, что мы были лучше Атлетико. Однако в футболе побеждает тот, кто больше забил.

Был рад, когда узнал об интересе Реала. Я за этот клуб с детства болею. Адаптация проходит постепенно. Учу язык с первого дня. Все идет своим чередом.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Тренировки очень интересные, очень интенсивные. Поражает вообще интенсивность всего: тренировок, подхода к тренировкам. И высокий уровень футболистов.

Конкуренция с такими голкиперами, как Кейлор Навас и Тибо Куртуа, делает сильнее. Пока не знаю, как все будет складываться. Думаю, как только определится, продолжу ли я играть в Реале или уйду в аренду, все будет известно", – цитирует Лунина Sport24.ru.