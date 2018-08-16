Павелко: Якби ворота Реала захищав Лунін, матч міг закінчитися по-іншому

Президент ФФУ Андрій Павелко знайшов причину поразки Реала у матчі за Суперкубок УЄФА проти Атлетіко (2:4).

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрілись дві мадридські команди Атлетіко та Реал. Український голкіпер "вершкових" залишився на лаві запасних, а матч завершився перемогою "матрасників" (4:2). З цього приводу висловився президент ФФУ Андрій Павелко.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

"На відміну від українського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА естонський розіграш Суперкубка УЄФА закінчився для мадридського Реала поразкою. А якби ворота "вершкових" захищав воротар юнацької збірної України Андрій Лунін, матч міг закінчитися по-іншому.

Упевнений, що у талановитого українського голкіпера, з яким ми зустрілися і поспілкувалися в Талліні, ще буде можливість проявити себе в поєдинках найвищого міжнародного рівня", – написав Павелко у facebook.

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