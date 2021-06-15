"Уже совсем скоро будут представлены шарфы с новым дизайном, где также будет карта нашего неделимого государства и два лозунга-оберега.

Павелко заявил о завершении переговоров с УЕФА насчет формы сборной Украины – появится еще один патриотический элемент

Уверен, что и они сразу станут очень популярными среди миллионов любителей футбола. Символика Украины – в мировом тренде! Спасибо всем коллегам из других стран, с которыми встречался в Риме и Амстердаме, за теплые слова и поддержку Украины! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!" – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, из-за запроса России УЕФА обязал Украину убрать надпись "Героям слава", а вот карту с украинским Крымом и лозунг "Слава Украине" разрешили оставить. После переговоров с участием Андрея Павелко было решено, что надпись "Героям слава" будет закрыта логотипом сборной Украины с картой страны, Тризубом и лозунгом "Слава Украине".

"Нідерландам ми не програли": що трапилося із Зінченком і Маліновським, або Чому до Шеви немає питань (поки що)