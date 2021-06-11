"Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик.

Сборная Украины на Евро: Гливинский сделал однозначное заявление о выступлениях в форме с лозунгом "Героям слава"

На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами – с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне.

Мы доказали, что "Слава Украине", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденный дизайн формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утверждена утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубцем и еще одним надписью "Слава Украине".

Лозунг "Героям Слава!" будет размещено по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для "сине-желтых" залогом отважной борьбы на поле", – отметил Павелко в своем Facebook.

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