"Что бы вы сделали на моем месте? Я знаю, где я родился, я скажу вам год, назову больницу, код города. Но на этот раз я должен сделать все возможное, чтобы победила Мексика.

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Даже не спрашивайте, как остановить Месси. Это происходит чаще из-за того, что у него плохой день, а не из-за каких-то уникальных действий соперника. Лучший футболист за последние, по меньшей мере, 15 лет", – приводит слова Мартино ESPN.

Поединок Аргентина – Мексика состоится сегодня в 21:00. В первом туре Месси и компания сенсационно проиграли Саудовской Аравии, а мексиканцы едва удержали ничью против Польши. Новая неудача может привести к досрочному прощанию с чемпионатом мира.

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