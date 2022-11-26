"Що б ви зробили на моєму місці? Я знаю, де я народився, я скажу вам рік, назву лікарні, код міста. Але цього разу я маю зробити все можливе, щоб перемогла Мексика.

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Навіть не питайте, як зупинити Мессі. Це відбувається частіше через те, що у нього поганий день, а не через якісь унікальні дії суперника. Найкращий футболіст за останні щонайменше 15 років", – наводить слова Мартіно ESPN.

Додамо, що поєдинок Аргентина – Мексика відбудеться сьогодні о 21:00. У першому турі Мессі і компанія сенсаційно програли Саудівській Аравії, а мексиканці ледь втримали нічию проти Польщі. Нова невдача може призвести до дострокового прощання з чемпіонатом світу.

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