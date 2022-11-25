Аргентина считалась одним из главных фаворитов ЧМ, но уже первый тур "обрубил" амбиции Месси и компании. Испания же очень мощно начала Мундиаль, разбив Коста-Рику со счетом 7:0. Ставка Луиса Энрике на "клубных изгоев" пока оправдывается. Об этом и других интересностях смотрите в очередном материале "Футбол 24" на YouTube.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется