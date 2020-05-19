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Патрик не считает свое пребывание в Шахтере лучшим периодом карьеры

12:13 18 Читати українською
Патрик не считает свое пребывание в Шахтере лучшим периодом карьеры
Алан Патрик / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик признался, что скучает по родине.

"Я могу сказать, что пережил лучший период в карьере в футболке Фламенго.

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Фанаты относились ко мне очень хорошо, и мне удавалось помогать команде обеспечивать хороший результат. Это было прекрасно для меня.

Я помню гол, который забил Ботафого. Я получил передачу с фланга, которую завершил сильным ударом с левой, она не является моей сильной ногой. Этот гол был самый красивый в моей карьере", – цитирует Патрика Globoesporte.

Напомним, 29-летний бразилец защищает цвета Шахтера с 2011-го. В сезоне 2015/16 выступал за Фламенго на правах аренды.

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Алан Патрик Алан Патрик Шахтер Шахтер Фламенго Фламенго
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