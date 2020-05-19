toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Патрік не вважає своє перебування у Шахтарі найкращим періодом кар'єри

12:13 375 Читать на русском
Патрік не вважає своє перебування у Шахтарі найкращим періодом кар'єри
Алан Патрік / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік зізнався, що сумує за батьківщиною.

"Я можу сказати, що пережив найкращий період у кар'єрі у футболці Фламенго.

Алан Патрік врятував кар'єру в Шахтарі завдяки іншому клубу – нарізка топ-голів хавбека

Фанати ставилися до мене дуже добре, і мені вдавалося допомагати команді забезпечувати хороший результат. Це було чудово для мене.

Я пам'ятаю гол, який забив Ботафого. Я отримав передачу з флангу, яку завершив сильним ударом з лівої, яка не є моєю сильною ногою. Цей гол був найкрасивіший у моїй кар'єрі", – цитує Патріка Globoesporte.

Нагадаємо, 29-річний бразилець захищає кольори Шахтаря з 2011-го. У сезоні 2015/16 Алан виступавза Фламенго на правах оренди.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Три футболісти в Динамо Ордеця захворіли на коронавірус
06:00
1091
Теги
Алан Патрік Алан Патрік Шахтар Шахтар Фламенго Фламенго
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
3
год
:
27
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук