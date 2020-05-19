Патрік не вважає своє перебування у Шахтарі найкращим періодом кар'єри

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік зізнався, що сумує за батьківщиною.

"Я можу сказати, що пережив найкращий період у кар'єрі у футболці Фламенго.

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Фанати ставилися до мене дуже добре, і мені вдавалося допомагати команді забезпечувати хороший результат. Це було чудово для мене.

Я пам'ятаю гол, який забив Ботафого. Я отримав передачу з флангу, яку завершив сильним ударом з лівої, яка не є моєю сильною ногою. Цей гол був найкрасивіший у моїй кар'єрі", – цитує Патріка Globoesporte.

Нагадаємо, 29-річний бразилець захищає кольори Шахтаря з 2011-го. У сезоні 2015/16 Алан виступавза Фламенго на правах оренди.

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