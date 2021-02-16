Игрока ровенчан признали автором лучшего гола 2020 года в Украине, сообщает официальный сайт УАФ.

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От ноги Пасича пострадал Горняк-Спорт (3:0) в матче 15 тура Первой Лиги 2020/21. Полузащитник в неудобной позиции решил пробить с лету и забросил мяч за шиворот голкиперу. Пасич набрал 54% голосов, опередив Виктора Цыганкова (28% за гол в ворота сборной Испании) и Дмитрия Хомченовского (18%, точный удар в матче против Десны).

Добавим, что Верес идет среди лидеров Первой лиги, поэтому уже в следующем сезоне Пасич и компания могут выступать в элите.

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