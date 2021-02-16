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Від ноги Пасіча постраждав Гірник-Спорт (3:0) у матчі 15 туру Першої Ліги 2020/21. Півзахисник у незручній позиції вирішив пробити з льоту і закинув м'яч за комірець голкіперу. Пасіч набрав 54% голосів, випередивши Віктора Циганкова (28% за гол у ворота збірної Іспанії) та Дмитра Хомченовського (18%, точний удар в матчі проти Десни).

Додамо, що Верес йде серед лідерів Першої ліги, тому вже в наступному сезоні Пасіч і компанія можуть виступати в еліті.

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