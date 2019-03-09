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Парма на последних минутах одолела Дженоа: 27 тур Серии А, матчи субботы

21:02 11 Читати українською
Парма на последних минутах одолела Дженоа: 27 тур Серии А, матчи субботы
Борьба в матче / Zimbio

В матче 27 тура Серии А Парма обыграла Дженоа благодаря голу Куцки. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 27 тур

Парма – Дженоа – 1:0

Гол: Куцка, 78

Кьево – Милан – начало матча в 21:30

Парма на последних минутах обыграла Дженоа. Команды очень мало били по воротам, однако этого хватило, чтобы Куцка сумел принести победу пармезанцам на последних минутах.

Благодаря этой победе Парма набрала 33 пункта и поднялась на 11 место, Дженоа с 30 очками осталась на 13 позиции.

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Дженоа Дженоа Парма Парма Италия
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