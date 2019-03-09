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Парма на останніх хвилинах здолала Дженоа: 27 тур Серії А, матчі суботи

21:00 36 Читать на русском
Парма на останніх хвилинах здолала Дженоа: 27 тур Серії А, матчі суботи
Боротьба в матчі / Zimbio

В матчі 27 туру Серії А Парма обіграла Дженоа завдяки голу Куцки. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 27 тур

Парма – Дженоа – 1:0

Гол: Куцка, 78

К'єво – Мілан – початок матчу о 21:30

Парма на останніх хвилинах обіграла Дженоа. Команди дуже мало били по воротам, однак цього вистачило, аби Куцка зумів принести перемогу пармезанцям на останніх хвилинах.

Завдяки цій перемозі Парма набрала 33 пункти та піднялась на 11 місце, Дженоа з 30 очками залишилась на 13 позиції.

Теги
Дженоа Дженоа Парма Парма Італія
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