Парма на останніх хвилинах здолала Дженоа: 27 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 27 туру Серії А Парма обіграла Дженоа завдяки голу Куцки. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 27 тур

Парма – Дженоа – 1:0

Гол: Куцка, 78

К'єво – Мілан – початок матчу о 21:30

Парма на останніх хвилинах обіграла Дженоа. Команди дуже мало били по воротам, однак цього вистачило, аби Куцка зумів принести перемогу пармезанцям на останніх хвилинах.

Завдяки цій перемозі Парма набрала 33 пункти та піднялась на 11 місце, Дженоа з 30 очками залишилась на 13 позиції.