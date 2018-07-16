Парма и Кьево могут потерять место в Серии А

В чемпионате Италии разгорается очередной скандал, сразу два клуба рискуют не сыграть в следующем розыгрыше Серии А.

Представители Кьево и Пармы должны во вторник появиться в суде. Оба клуба находятся под угрозой вылета из Серии А, сообщает Football Italia.

Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе

Кьево обвиняют в подделке банковских отчетов, а Парму – в договорных матчах. Якобы нападающий Пармы Эмануэле Калайо отправил текстовые сообщения игрокам Специи, которые могли повлиять на результат матча, который состоялся 18 мая и помог клубу вернуться в элитный дивизион.

Прокурор требует для команд штрафов в виде лишения очков за прошлый сезон. Это будет означать, что Кьево опустится в зону вылета, а Парма потеряет место в зоне прямого выхода в Серию А.