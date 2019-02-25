toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ

Парма – Наполи – 0:4 – видео голов и обзор матча

11:26 17 Читати українською
Парма – Наполи – 0:4 – видео голов и обзор матча
Парма – Наполи – видео голов и обзор матча / Фото ФК Наполи

Наполи на выезде уничтожил Парму в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Парма – Наполи – 0:4

Голы: Зелински, 19 Милик, 36, 73, Унас, 82

Интер упустил победу над Фиорентиной: 25 тур Серии А, матчи воскресенья

Наполи еще не теряет надежд догнать Ювентус в чемпионате Италии. Подопечные Карло Анчелотти полностью владели игрой в поединке с Пармой.

Игроки Наполи забили по 2 мяча в каждом из таймов, что и позволило без особых усилий забрать очередные три очка.

После 25-го тура Серии А Наполи занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Ювентуса на 13 очков.

Италия25 турЭннио Тардини (Парма)

Парма - Наполи: Воскресенье 24 февраля 2019

Парма
Матч окончен
0 : 4
Наполи
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Наполи Наполи Парма Парма Италия Видеоновости Парма - Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Динамо Киев
18:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук