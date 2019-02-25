Парма – Наполи – 0:4 – видео голов и обзор матча

Наполи на выезде уничтожил Парму в матче 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Парма – Наполи – 0:4

Голы: Зелински, 19 Милик, 36, 73, Унас, 82

Интер упустил победу над Фиорентиной: 25 тур Серии А, матчи воскресенья

Наполи еще не теряет надежд догнать Ювентус в чемпионате Италии. Подопечные Карло Анчелотти полностью владели игрой в поединке с Пармой.

Игроки Наполи забили по 2 мяча в каждом из таймов, что и позволило без особых усилий забрать очередные три очка.

После 25-го тура Серии А Наполи занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Ювентуса на 13 очков.