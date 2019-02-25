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Парма – Наполі – 0:4 – відео голів та огляд матчу

11:26 33 Читать на русском
Парма – Наполі – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Парма – Наполі – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Наполі

Наполі на виїзді знищив Парму в матчі 25-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу .

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Парма – Наполі – 0:4

Голи: Зєлінські, 19, Мілік, 36, 73, Унас, 82

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Наполі ще не втрачає надій наздогнати Ювентус у чемпіонаті Італії. Підопічні Карло Анчелотті повністю володіли грою у поєдинку з Пармою.

Гравці Наполі забили по 2 м'ячі у кожному з таймів, що і дозволило без особливих зусиль забрати чергові три очки.

Після 25-го туру Серії А Наполі посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Ювентуса на 13 очок.

Італія25 турЕнніо Тардіні (Парма)

Парма - Наполі: Неділя 24 лютого 2019

Парма
Матч завершено
0 : 4
Наполі
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Наполі Наполі Парма Парма Італія Відеоновини Парма - Наполі
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