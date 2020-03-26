Папу Гомес овладел новым хобби во время карантина – одноклубник Малиновского советует полезные лайфхаки

Капитан бергамского клуба с пользой проводит время на вынужденных каникулах.

Длительная пауза, вызванная пандемией коронавируса, заставляет футболистов оставаться в своих домах. У многих игроков, чтобы не скучать, возникают странные идеи, как убить время. Кто-то учится танцевать, а кто-то точит все карандаши, которые нашел в своем доме.

Малиновский получил от Аталанты необычный подарок

Капитан Аталанты Алехандро Папу Гомес нашел для себя более полезное занятие, которым радостно делится со своими поклонниками. Экс-футболист харьковского Металлиста на своей странице в социальной сети Instagram решил продемонстрировать фанатам полезные лайфхаки для повседневной жизни. Получилось довольно познавательно.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо