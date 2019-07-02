ПАОК назначил главным тренером Абеля Феррейру

ПАОК быстро закрыл вопрос поста главного тренера после ухода Развана Луческу.

Абель Феррейра стал новым главным тренером ПАОКа, сообщает официальный сайт клуба.

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Греческий клуб подписал контракт с португальским специалистом на 3 года. О других деталях контракта не сообщается.

Последним местом работы 40-летнего наставника была Брага, с которой он финишировал на 4-й строчке турнирной таблицы в прошлом сезоне чемпионата Португалии.

Напомним, ПАОК завоевал золотые медали в прошлом розыгрыше чемпионата Греции.

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