toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

ПАОК призначив головним тренером Абеля Феррейру

11:14 90 Читать на русском
ПАОК призначив головним тренером Абеля Феррейру
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

ПАОК швидко закрив питання посади головного тренера після відходу Развана Луческу.

Абель Феррейра став новим головни тренером ПАОКа, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахов офіційно перейшов у Лечче

Грецький клуб підписав контракт з португальським фахівцем на 3 роки. Про інші деталі контракту не повідомляється.

Останнім місцем роботи 40-річного наставника була Брага, з якою він фінішував на 4-й сходинці турнірної таблиці у минулому сезоні чемпіонату Португалії.

Нагадаємо, ПАОК завоював золоті медалі у минулому розіграші чемпіонату Греції.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

blog_ava
Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik
11:01
2580
Теги
Світ Греція Абель Феррейра Абель Феррейра Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов Брага Брага ПАОК ПАОК
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
56
хв
Бразилія
03:30
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук