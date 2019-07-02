ПАОК призначив головним тренером Абеля Феррейру

ПАОК швидко закрив питання посади головного тренера після відходу Развана Луческу.

Абель Феррейра став новим головни тренером ПАОКа, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Грецький клуб підписав контракт з португальським фахівцем на 3 роки. Про інші деталі контракту не повідомляється.

Останнім місцем роботи 40-річного наставника була Брага, з якою він фінішував на 4-й сходинці турнірної таблиці у минулому сезоні чемпіонату Португалії.

Нагадаємо, ПАОК завоював золоті медалі у минулому розіграші чемпіонату Греції.

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