"Кто поспособствовал моему переходу в Минай? Я решал вопросы по компенсации с Карпатами. На просмотр меня пригласил хороший знакомый Кополовца. Я сказал, что еще подумаю, потому что имел еще два варианта. Впоследствии все же выбрал клуб из Закарпатья. Поэтому можно сказать, что наш с Кополовцем общий знакомый поспособствовал моему переходу в Минай.

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Во-вторых, все зависело от меня. Я приехал сюда и меня никто сразу не забирал с руками и ногами. Я сам поспособствовал своему переходу, потому что сумел показать себя с лучшей стороны, это второй момент.

Третье – это компенсация. Здесь помогли мои родители, ведь мы с ними заплатили ту сумму, которая была нужна. Я очень благодарен им за это, они сделали все, чтобы я прогрессировал и развивался в будущем. Точную сумму я называть не буду. Минай не был готов за меня заплатить такие деньги, я молодой игрок. А Карпаты бесплатно отпускать не хотели и сумму не очень там уменьшали. Поэтому действительно, спасибо, родителям, они мне помогли!" – сказал Панчишин в интервью изданию БФ.

Напомним, Орест – воспитанник Карпат. В конце января он покинул Вторую лигу и стал игроком закарпатского клуба. В УПЛ Панчишин сможет дебютировать уже в субботу, 13 февраля – Минай в рамках 14-го тура будет принимать Львов.

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