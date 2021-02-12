"Хто найбільше посприяв моєму переходу в Минай? Я вирішував питання по компенсації з Карпатами. На перегляд мене запросив хороший знайомий Кополовця. Я сказав, що ще подумаю, бо мав ще два варіанти. Згодом таки обрав клуб із Закарпаття. Тому можна сказати, що наш з Кополовцем спільний знайомий найбільше посприяв моєму переходу в Минай.

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По-друге, все залежало від мене. Я приїхав сюди й мене ніхто відразу не забирав з руками і ногами. Я сам посприяв своєму переходу, тому що зумів показати себе якнайкраще, це другий момент.

Третє – це компенсація. Тут посприяли мої батьки, адже ми з ними заплатили ту суму, яка була потрібна. Я дуже вдячний їм за це, вони зробили все, щоб я прогресував і розвивався у майбутньому. Точну суму я називати не буду. Минай не був готовий за мене заплатити такі гроші, бо я молодий гравець. А Карпати безкоштовно відпускати не хотіли та й суму не дуже там зменшували. Тому дійсно, дуже дякую, батькам, що вони мені допомогли!" – сказав Панчишин в інтерв'ю виданню БФ.

Нагадаємо, Орест – вихованець Карпат. Наприкінці січня він покинув Другу лігу і став гравцем закарпатського клубу. В УПЛ Панчишин зможе дебютувати вже у суботу, 13 лютого – Минай в рамках 14-го туру прийматиме Львів.

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