"Сегодня Топалов и Кащук демонстрируют очень хороший футбол, они являются ключевыми футболистами Мариуполя. Могу назвать Кулакова, хотя у него были травмы и он выбывал на какой-то период, но это – интересный нападающий.

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Также интересный футбол показывает Кирюханцев в Александрии, где стал ключевым игроком во всех матчах. Насколько они привлекут внимание Де Дзерби – другой вопрос, но у них видны серьезные улучшения", – рассказал Палкин в интервью пресс-службе клуба .

Кстати, арендные соглашения Дмитрия Топалова, Алексея Кащука и Андрея Кулакова с азовцами рассчитаны до конца сезона, а контракт Игоря Кирюханцева с александрийцами завершился 31 декабря уже прошлого года.

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