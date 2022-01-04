"Сьогодні Топалов та Кащук демонструють дуже добрий футбол, вони є ключовими футболістами Маріуполя. Можу назвати Кулакова, хоча він мав травми й вибував на якийсь період, але це – цікавий нападник.

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Також цікавий футбол показує Кирюханцев в Олександрії, де став ключовим і грає у всіх матчах. Наскільки вони привернуть увагу Де Дзербі – інше питання, але в них видно серйозні покращення", – розповів Палкін в інтерв'ю прес-службі клубу.

До слова, орендні угоди Дмитра Топалова, Олексія Кащука й Андрія Кулакова з азовцями розраховані до кінця сезону, а контракт Ігоря Кирюханцева з олександрійцями завершилась 31 грудня вже минулого року.

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