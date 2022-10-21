За неполный месяц до начала чемпионата мира в Катаре мировой футбол оказался на пороге скандала.

Ряд иранских игроков и футбольных деятелей обратились в ФИФА с просьбой приостановить членство местной федерации. Это автоматически влечет дисквалификацию сборной из чемпионата мира, который стартует уже 20 ноября.

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Причина такого обращения – жестокость власти страны к народу. Недавно 22-летняя Махси Амини скончалась после задержания иранской полицией за неправильное ношение хиджаба. Это повлекло за собой волну протестов по всей стране, во время которых было убито более 200 человек (из них более 50 – дети).

Также в заявлении говорится, что женщин в Иране не пускают на футбольные матчи, что является нарушением кодекса ФИФА. Футболисты также испытывают регулярные притеснения со стороны представителей власти. "Жестокость Ирана по отношению к собственному народу достигла переломной точки и требует однозначного и твердого отграничения от спортивного мира", – говорится в обращении, которое приводит Iran International English.

Недавно Иран вызвал возмущение всего цивилизованного мира, ведь поставляет России дроны-камикадзе, с помощью которых агрессоры атакуют Украину, уничтожают ее инфраструктуру и граждан.

Напомним, на ЧМ-2022 Иран попал в группу B, где его соперниками станут Англия, Уэльс и США. Первый поединок на Мундиале иранцы должны сыграть 21 ноября против Англии.

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