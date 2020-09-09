"У меня был разговор с президентом Руха. Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше.

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Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для Руха, потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира. Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже. Предварительно матч перенесен на 23 сентября.

Дай Бог, чтобы все было хорошо. Естественно, с точки зрения подготовки команды и тренировочного процесса это не очень хорошо. Это немного перебивает всю нашу тенденцию подготовки к игре, сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем Рух: они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели.

Наверное, мы все уже давно привыкли жить с этой ситуацией и как-то к ней адаптировались. Думаю, такие моменты время от времени будут возникать. Главное, чтобы мы были готовы и чтобы таких ситуаций было как можно меньше. А чтобы их было меньше, естественно, нужно соблюдать все медицинские протоколы", – поделился Палкин в комментарии Shakhtar News.

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